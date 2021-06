Marszałek Geblewicz pisze do Niemców o naszym oburzeniu

"Niezrozumienie i oburzenie naszych obywateli budzą decyzje rządu Meklemburgii – Pomorza Przedniego o zakazie wjazdu mieszkańcom Pomorza Zachodniego z wizytami jednodniowymi, przy jednoczesnym braku wprowadzenia przez państwa zakazu wyjazdu obywatelom Meklemburgii - Pomorza Przedniego do Polski w analogicznym celu. Brak logiki wprowadzonych rozwiązań i budowanie uzasadnionego poczucia nierównowagi uprawnień obywateli naszych regionów powoduje wiele negatywnych emocji" – pisze marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w liście do premier kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie Manueli Schwesig.

List to reakcja na niekorzystne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego decyzje władz przygranicznego regionu. Decyzje stojące w sprzeczności z działaniami rządu federalnego Niemiec, bowiem od 30. maja Polska nie znajduje się już na liście krajów ryzyka epidemicznego. Powinno to oznaczać brak ograniczeń w podróżowaniu, podczas przekraczania granicy nie są wymagane testy covidowe etc. Mimo to Meklemburgia – Pomorze Przednie wprowadziła specjalne przepisy, które zakazują jednodniowej turystyki. I część osób jadących przez przejścia graniczne w Lubieszynie i Kołbaskowie jest zawracanych. Wprowadzone przez land regulacje są niezrozumiałe, a ich stosowanie – w odczuciu wielu mieszkańców – wydaje się uznaniowe.

Marszałek w swoim liście zwraca uwagę na postęp procesu szczepień i rekordowo niską liczbę zachorowań po obu stronach granicy. Pisze o „ostrożności, ale i radości”, z jaką przyjmowane są decyzje rządów RP i RFN o przywróceniu możliwości podróżowania pomiędzy krajami, zarówno w celach służbowych, turystycznych, jak i w codziennym, małym ruchu granicznym.

- W tym kontekście niezrozumienie i oburzenie naszych obywateli budzą decyzje Rządu Meklemburgii – Pomorza Przedniego o zakazie wjazdu do Państwa Regionu mieszkańcom Pomorza Zachodniego z wizytami jednodniowymi, przy jednoczesnym braku wprowadzenia przez państwa zakazu wyjazdu obywatelom Meklemburgii - Pomorza Przedniego do Polski w analogicznym celu – stwierdza marszałek Olgierd Geblewicz.

Brak logiki i skłonność do asymetrycznych działań potwierdza również fakt, że granicząca z Meklemburgią – Pomorzem Przednim i Pomorzem Zachodnim Brandenburgia nie wprowadziła żadnych specjalnych zakazów dla obcokrajowców. Polacy mogą bez problemu pojechać na wycieczkę czy na zakupy do Berlina.

- Utrzymywanie przez państwa niezrozumiałych regulacji prowadzi do postępujących, niekorzystnych zmian gospodarczych i społecznych w pasie przygranicznym, a w szczególności grozi zanikiem wspólnoty mieszkańców całego obszaru pogranicza i Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Dlatego w imię budowania dalszych dobrych relacji oczekuję pilnego wprowadzenia rozwiązań, w wyniku których obywatele naszych partnerskich regionów będą traktowani na równych zasadach – apeluje Geblewicz.

(as)