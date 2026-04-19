Marsz dla Życia i zbiórka na hospicjum pod hasłem: „Jestem dla Ciebie”

Po raz 22. ulicami Szczecina przeszedł Marsz dla Życia - od Jasnych Błoni aż po Plac Katedralny im. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego. W niedzielnej publicznej manifestacji promującej poszanowanie życia - od poczęcia do naturalnej śmierci - wzięli udział nie tylko szczecinianie.
W tym roku wydarzenie, współorganizowane przez Fundację oraz Bractwo Małych Stópek, odbyło się ph. „Jestem dla Ciebie”.
- W świecie, który często mówi „żyj dla siebie”, my chcemy powiedzieć: „jesteśmy dla siebie nawzajem!”.
Obrona życia to nie tylko reagowanie w sytuacjach jego bezpośredniego zagrożenia. To także codzienna wrażliwość na potrzeby innych - pomoc osobom samotnym, wsparcie dla rodzin wychowujących chore dzieci czy troska o osoby starsze i potrzebujące. „Jestem dla Ciebie” to nie tylko hasło. To konkretna deklaracja i pomoc, za którą stoi organizacja i wspólnota, która nie zostawia nikogo samego - przekonywali organizatorzy marszu.
W tym roku uczestnicy wydarzenia mogli w bardzo konkretny sposób wcielić w życie hasło „Jestem dla Ciebie” - wspierając finansowo Hospicjum Perinatalne „Jestem”. Czyli inicjatywę skierowaną do rodzin, które w czasie ciąży otrzymują diagnozę o ciężkiej chorobie lub wadzie letalnej swojego dziecka - hospicjum zapewnia im kompleksową pomoc medyczną, psychologiczną, duchową i organizacyjną: od momentu diagnozy, przez czas ciąży, poród, aż po opiekę w okresie żałoby. ©℗
