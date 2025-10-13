Profilaktyka ratuje życie

W „Marszu Nadziei” wzięło udział kilkadziesiąt osób. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W centrum Stargardu zrobiło się różowo. To za sprawą Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka”, które zorganizowało w czwartek Marsz Różowej Nadziei – symboliczne wydarzenie przypominające o znaczeniu profilaktyki raka piersi.

Z placu przy jednym z banków w centrum miasta do Teatru Letniego wyruszyło kilkadziesiąt osób. Uczestniczki i uczestnicy nieśli różowe parasolki, wstążki i kwiaty. Wśród maszerujących były nie tylko amazonki, ale też urzędnicy, lokalni samorządowcy, przedstawiciele sanepidu i uczniowie szkół.

– Szliśmy razem, by przypomnieć, że profilaktyka ratuje życie, a nadzieja ma kolor różowy – mówi Bożena Świątczak, prezeska stargardzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka”. – Każdy krok to wyraz wsparcia dla kobiet, które walczą z chorobą i dla tych, które już ją pokonały.

Marsz był częścią działań w ramach Różowego Października – miesiąca walki z rakiem piersi. Dzień wcześniej w starostwie odbyły się spotkania z dietetykiem, onkologiem i ginekologiem. W piątek natomiast na Rynku Staromiejskim stanie mammobus, w którym panie będą mogły wykonać bezpłatne badanie piersi (zapisy: tel. 68 41 41 411, pon.-pt. w godz. 8-16).

Stowarzyszenie „Stokrotka” działa w Stargardzie od 23 lat i skupia już ponad 140 kobiet.

– Zapisują się do nas coraz młodsze panie, od 40. roku życia – dodaje Bożena Świątczak. – Wspieramy się nawzajem, organizujemy spotkania, turnusy rehabilitacyjne i wyjazdy integracyjne. ©℗

(w)

