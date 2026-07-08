Marsz dla ofiar ludobójstwa. Pamiętają o Wołyniu [GALERIA]

Ulicami Szczecina Marsz Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.

W środę po godzinie 17.00 przeszedł ulicami Szczecina Marsz Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.

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W marszu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

- Jestem tu, bo musimy pamiętać. To trudny temat - mówi pani Krystyna.

Uczestnicy marszu przeszli z placu Adamowicza do katedry św. Jakuba, gdzie następnie została odprawiona msza w intencji ofiar.

Przed wyruszeniem marszu padły słowa o tym, że ,,nie ma chrześcijańskiego miłosierdzia bez żalu i przyznania się do winy" oraz, że ,,na kulcie banderyzmu i antypolonizmu wychowuje się już drugie pokolenie młodych Ukrainców".

Organizatorzy nawiązywali też do ostatnich wydarzeń, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii ukraińskiej imię ,,Bohaterów UPA".

Podczas zgromadzenia przypominano, że oddziały UPA - Ukraińskiej Powstańczej Armii - w latach 40. przeprowadziły zaplanowaną akcję mordowania Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Zginęło wówczas z rąk ukraińskich nacjonalistów według różnych szacunków od 60 tysięcy do nawet 200 tysięcy Polaków.

Organizatorem marszu było Stowarzyszenie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć.

(CK)

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