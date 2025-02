Manifestacja w rocznicę wybuchu wojny. Możliwe utrudnienia w centrum Szczecina

REKLAMA

Komentarze

@@Trzeba sprostować 2025-02-23 20:58:10 a pewnie że mają prawo - mogą nawet groźnie palcem w bucie ruszać - Putin się na pewno przestraszy a jak już zaczną podskakiwać... nic nie zatrzyma wiatru przemian...

Solo 2025-02-23 20:27:11 Nic te pikiety im NiE dadzą NiE oszukujmy się stolica w Kijowie to republika bananowa jak kraje afrykańskie ile zapłacisz dolarów,euro tyle otrzymasz a wzbogacają się tylko oligarchowie kosztem zwykłych ludzi którym wmówiono nierealne marzenie o NATO i EU

Pamięć 2025-02-23 20:11:55 Ktoś zapomniał że Szczecin, zachodniopomorskie, pomorskie to tereny gdzie mieszka największą liczbą ofiar Wołynia. A po drugie dużo liczba Ukraińców zdolnych do walki przebywających w Polsce i krajach Europejskich ma gdzies swój kraj a muszą wolność wywalczyć sami tak jak to robili Polacy . Np miano stworzyć w Polsce 500 osobowy kontyngent a zgłosiło się tylko 30 Ukraińców będących w Polsce i UE

@Trzeba sprostować 2025-02-23 19:31:24 Przede wszystkim ludzie mają prawo protestować i wyrażać swoje poglądy.

@@@@@@Praktyk 2025-02-23 19:18:16 A jakie państwo ci wydało dowód osobisty? paszport? a podatki to gdzie rozliczasz? jak wy się lubicie ośmieszać... przybłędy z mega kompleksami... idź gacie wyprać "pomorzaninie"

Trzeba sprostować, 2025-02-23 17:40:06 że nie w obronie Europy, bo nikt was o to nie prosił, ani Europie nie jest to potrzebne, tylko w obronie swoich oligarchów, skorumpowanych urzędników i wyprzedanej ziemi. Tak czy siak myślę, że wobec uzgodnień panów prezydentów Trumpa i Putina ostatni raz zakłócacie spokój w mieście, a od jutra stowarzyszenie MI-Gracja zacznie transformację w RE-Patriacja. Żegnamy!

@@@@@Praktyk 2025-02-23 17:03:32 Nie żadne polskie, a POMORSKIE. A przybłędą jesteś tu ty z całym tym kościołem.

ciekawe 2025-02-23 15:56:43 ciekawe czy Ukraińcy z podwórka pójdą na manifestację czy raczej wybiorą piwo, papieroski i ławkę pod blokiem.

@@@@Praktyk 2025-02-23 15:54:26 pocieszny jesteś, zupełnie jak ekshibicjonista na plaży dla nudystów, wśród nudystów... twoja ziemia a od kiedy? kumkasz i łapy podstawiasz jak konie kują... jesteś tu przybłędą ze wschodu a ziemia jest ziemią skarbu państwa, państwo jest POLSKIE a kościół ma tu zagwarantowane prawem i zwyczajem swoje miejsce i tyle w temacie twojego netowego pieniactwa, napisałbym że jesteś śmieszny w tym swoim antyklerykalizmie który zalatuje Wolińską i Szymborską ale tego nie napiszę bo to byłaby nieprawda.

Walczy się na fronci 2025-02-23 15:53:27 W obronie Ukrainy to wracajcie do siebie walczyć na front

Y 2025-02-23 15:20:20 Gawkowski się wygadał w sprawie Starlinkow dla Ukrainy... 200 mln rocznie płacimy USA, aby sąsiedzi mogli korzystać z nich... A tego to nie wiedziałem, ukrywali jakoś...

@@@Praktyk 2025-02-23 15:02:57 Ja jestem u siebie. Na swoich ziemiach. Krzyżaki nie są.

Kierunek 2025-02-23 14:07:13 Proponujemy przemarsz w kierunku Ukraińskiej granicy i powrót do kraju gdyż wojna się kończy

werbunek 2025-02-23 13:41:44 tam powinni być przedstawiciele ukraińskich biur werbunkowych i dawać listy do zaciągu na wojnę na Ukrainie - to byłby test na szczerość intencji protestantów - ci co nie chcą iść na wojnę to ukryta agentura Putina.

@@Praktyk 2025-02-23 13:39:09 czy skorzystasz z swojej rady i zabierzesz swoich i wrócisz do siebie i od Polaków i Polski odczepisz się?

@Moim skromnym 2025-02-23 13:08:39 Niech najpierw Upanina przeprosi za Wołyń a potem w podskokach wraca do siebie a ty razem z nimi.

Ula 2025-02-23 12:49:27 Będzie okazja zobaczyć ilu młodych Ukraińców zamiast walczyć to zadekowało się w Szczecinie

@Praktyk 2025-02-23 12:37:49 Zabieraj ten swój kościół katolicki i wracajcie do siebie do Watykanu.

Moim skromnym 2025-02-23 12:25:39 zdaniem było tak: Oddali atom za zachowanie odrębności pod warunkiem,że wybierany Prezydent będzie prokacapski. Zachciało Im się MAJDANU , to kacap się wkurzył i zrobił bumm. Tylko, że ten sam kacap wcześniej mordował i napadał inne Narody.Ukraina musi być wolna i niezależna i pomagajmy IM w tym rozsądnie! POzwolą zabrać szczątki naszych pomordowanych na Wołyniu , to może zrobimy coś więcej.

Czas wracać 2025-02-23 12:22:49 Bilety na powrót już kupione ? W przyszłym tygodniu koniec wojny więc można wracać

Na logikę 2025-02-23 11:38:08 duże nasycenie Ukraińskim Narodem to dla Tuska skarb! Gospodarka ma ludzi do pracy.Jak Niemce dowalą nam doktorów z Afryki, to te ukraińskie szpece ,będą tych doktorów habilitować!Będzie się działo, oj bedzie!

I po co to było? 2025-02-23 11:12:06 Ziemię rolną rozkradli im oligarchy i zachodnie koncerny i to jeszcze przed wojną. Teraz Trump każe oddać im surowce będące pod ziemią i wyliczył to na 500 miliardów dolarów. Kiedy oni odbudują tę Ukrainę i z czego?.

zgr-edo 2025-02-23 10:52:14 Dlaczego Ukraińcy nie manifestują np. na Lotnisku w Dąbiu,tylko w centrum Szczecina, utrudniając życie Polakom ?Skandal aby z polskich podatków finansować ukraińskie stowarzyszenia, organizacje.To V kolumna banderowska. Nasi samorządowcy to potomkowie przesiedleńców akcji 'Wisła? Oby ta ruska wojna domowa na Ukrainie i w Rosji jak najszybciej się skończyła i ci nachodźcy ekonomiczni z Zachodniej Ukrainy, wrócili budować dobrobyt oligarchów i skorumpowanych polityków.Stop banderyzacji Polski!

Xxx 2025-02-23 10:47:43 Podstawić autokary i na front

Tyle ludu 2025-02-23 10:29:56 a do ich armii nie ma kto iść.

MieszkaniecZS 2025-02-23 10:20:32 Co im to da że postoją i sobie pokrzyczą,na Ukrainie brakuje mężczyzn w wieku poborowym do walki z okupantem

„Mi-Gracja” 2025-02-23 09:28:42 - protestujcie, jeszcze możecie.„Wkładamy trzy razy więcej pieniędzy. Włożyliśmy 300 miliardów $. Oni włożyli 100 miliardów. A Europa robi to również w formie pożyczki. Biden po prostu dał pieniądze. Nie było kredytu. Nie było zabezpieczenia. Nie było niczego.Więc albo podpiszemy umowę, albo będziemy mieli z nimi mnóstwo problemów.Wydajemy nasze pieniądze na jakiś kraj, który jest bardzo, bardzo daleko." – powiedział amerykański prezydent. UPA-ina "prodana".

Pa pa 2025-02-23 09:27:27 Zaraz koniec wojny więc pakować walizki i wracać do siebie