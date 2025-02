Mamy nowe święto. Wspomnijmy żołnierzy Armii Krajowej

Żołnierze Armii Krajowej w Szczecinie upamiętnieni są na Cmentarzu Centralnym. Fot. Ryszard Pakieser

W piątek (14 lutego) po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji w Szczecinie o godz. 11:00 odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą „Żołnierzom Armii Krajowej” przy Urzędzie Miasta Szczecin.

- Główne obchody odbędą się o godz. 12 przy pomniku „Na Chwałę Armii Krajowej” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie - informuje Marcin Górka, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. - Weźmie w nich udział dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jolanta Szyłkowska, wojsko, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych i patriotycznych. Swój udział zapowiedział także wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej współorganizowane są przez oddział IPN w Szczecinie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej to święto uchwalone przez Sejm RP 9 stycznia 2025 roku, w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemcy i Związek Sowiecki Europie. Armii, która jako zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości.

Korzenie Armii Krajowej sięgają zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim na czele, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Stała się ona zalążkiem rozbudowanego później Państwa Podziemnego. SZP została przekształcona w listopadzie 1939 r. w Związek Walki Zbrojnej.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie.

Kolejnymi dowódcami Armii Krajowej byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot – do 30 czerwca 1943 r., Tadeusz Komorowski ps. Bór – do 2 października 1944 r., Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek – do 19 stycznia 1945 r.

Dowódca Armii Krajowej podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. W ciągu II wojny światowej przez szeregi ZWZ-AK przeszło blisko 450 tys. osób.

(as)