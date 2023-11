Szczecin stolicą konferencji samorządów uczniowskich

Marszałek Olgierd Geblewicz wręczył srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego Hannie Bartnik, byłej dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego oraz Kindze Jankowskiej, obecnej dyrektorce szkoły. Fot. WZP

Szczecin przez trzy dni był stolicą Xu - Konferencji Samorządów Uczniowskich, która gości młodych przedstawicieli szkół nie tylko z Zachodniopomorskiego, ale z całej Polski. Wydarzenie zainicjowane przez uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie odbywa się już od 2016 roku. W tym roku udział w konferencji wzięło 240 uczniów z całego kraju.



Warsztaty, wykłady, dyskusje w grupach i praca w sekcjach, odwiedziny Uniwersytetu Szczecińskiego, a także wizyta w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i spotkanie z Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa - program konferencji co roku jest bardzo bogaty i inspirujący młodych ludzi do jeszcze lepszego działania w samorządach uczniowskich, na rzecz swoich koleżanek i kolegów ze szkolnych ławek. Nastolatki z całej Polski już po raz ósmy pochyliły się nad innowacyjnymi pomysłami na pokonanie problemów współczesnego świata, zaczynając od rozwiązywania ich w swojej szkole.

Warto dodać, że pomysł licealistów z „Piątki” stał się wydarzeniem bez precedensu na skalę ogólnopolską – nigdzie indziej przedstawiciele szkolnych samorządów nie mieli okazji do wymiany doświadczeń, udziału w warsztatach, omówienia problemów, z jakimi zmagają się uczniowie i polska oświata. Konferencja otrzymała już nagrodę „Srebrnego Wilka” za najlepszy projekt społeczny w województwie zachodniopomorskim.

Nad całością czuwa Tomasz Obiała, nauczyciel języka angielskiego z V LO, a jednocześnie opiekun licealnego samorządu uczniowskiego – pomysłodawca i koordynator konferencji Xu.

- Do Szczecina przyjechała w tym roku rekordowa liczba młodzieży - mówi Tomasz Obiała. - To największa z dotychczasowych edycji, gościliśmy ponad 240 uczniów. Obecni byli przedstawiciele samorządów niemal ze wszystkich szkół ponadpodstawowych w Szczecinie, odwiedziły nas również nastolatki z regionu: Goleniowa, Kołobrzegu, Stargardu, Choszczna, ale również przyjechali uczniowie z odległych miejsc w kraju: Poznania, Legnicy, Pilicy, Konina, Częstochowy, Miastka. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład Macieja Strączyńskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim. Na spotkanie pod nazwą „Wszystko, co chcieliście wiedzieć o sądzeniu, a baliście się zapytać" przewidziane było 70 minut, jednak młodzież była bardzo zainteresowana zagadnieniami omawianymi przez sędziego do tego stopnia, że pytań było bez liku i przeciągnęło się do ponad dwóch godzin.

Hania Kardas z klasy III A V LO pierwszy raz uczestniczyła w konferencji:

- Poznałam nowych ludzi, bardzo się zintegrowaliśmy - mówi team leaderka. - Pracowaliśmy nad stworzeniem projektu dotyczącego wsparcia psychologicznego młodzieży, którego dziś tak bardzo brakuje w polskich szkołach. Konsultacje z psychologami i pedagogami powinny być częstsze i ogólnodostępne, a uczniowie muszą wiedzieć, gdzie i jak sięgnąć po profesjonalną pomoc. Na dodatek takie spotkania muszą się odbywać w zrozumiałej, przystępnej formie.

Zwycięskim projektem, który najbardziej spodobał się młodym uczestnikom konferencji, został program „Piąta pora szkoły", czyli jak zorganizować jednodniowe wydarzenie szkolne, integrujące wszystkich uczniów.

- Projekt musi być realny, rzeczywisty i możliwy do wprowadzenia - tłumaczy Igor Derebecki, uczeń klasy III A V LO, a jednocześnie leader team leaderów Xu.

Przy okazji wizyty w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego młodzież miała okazję uczestniczyć w jeszcze jednym wyjątkowym wydarzeniu. Marszałek Olgierd Geblewicz wręczył dwie srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego. Otrzymały je: Hanna Bartnik, nauczyciel fizyki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, była dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego oraz Kinga Jankowska, nauczycielka języka polskiego, obecna dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

(kel)