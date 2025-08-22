Maluch zatrzasnął się w aucie. Jego mama najadła się sporo nerwów

Fot. Sylwia Dudek

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na jednej z ulic Gościna (powiat kołobrzeski). W zaparkowanym samochodzie zatrzasnęło się roczne dziecko.

Mama, wkładając córeczkę do fotelika, podała jej kluczyki do zabawy. Maluch nacisnął przycisk pilota i przypadkowo zatrzasnął drzwi pojazdu. Kobieta nie miała przy sobie zapasowych kluczyków, a każda chwila oczekiwania była dla niej ogromnym stresem.

Dziecko cały czas bawiło się samochodowym pilotem i w pewnym momencie otworzyło nim bagażnik auta. Nie zmieniło to jednak sytuacji, gdyż z bagażnika nie sposób było dostać się do kabiny.

O pomoc kobieta zwróciła się do policjantów patrolujących ulice Gościna. Funkcjonariusze wezwali na miejsce specjalistę, który przy pomocy odpowiednich narzędzi otworzył samochód. Na szczęście cała historia zakończyła się szczęśliwie, a dziecku nic się nie stało.

(k)