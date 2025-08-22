Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 
Maluch zatrzasnął się w aucie. Jego mama najadła się sporo nerwów

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na jednej z ulic Gościna (powiat kołobrzeski). W zaparkowanym samochodzie zatrzasnęło się roczne dziecko. 

Mama, wkładając córeczkę do fotelika, podała jej kluczyki do zabawy. Maluch nacisnął przycisk pilota i przypadkowo zatrzasnął drzwi pojazdu. Kobieta nie miała przy sobie zapasowych kluczyków, a każda chwila oczekiwania była dla niej ogromnym stresem.

Dziecko cały czas bawiło się samochodowym pilotem i w pewnym momencie otworzyło nim bagażnik auta. Nie zmieniło to jednak sytuacji, gdyż z bagażnika nie sposób było dostać się do kabiny. 

O pomoc kobieta zwróciła się do policjantów patrolujących ulice Gościna. Funkcjonariusze wezwali na miejsce specjalistę, który przy pomocy odpowiednich narzędzi otworzył samochód. Na szczęście cała historia zakończyła się szczęśliwie, a dziecku nic się nie stało.

Komentarze

nick
2025-08-22 13:51:03
Dziwna sprawa. Przez bagażnik zawsze można dostać się do wnętrza samochodu. W nowych autach są guziki od składania w kabinie i bagażniku, a w starszych wystarczy chwilę pomyśleć, gdzie podważyć, żeby się złożyło. Podejrzewam, że wybicie z boku szyby byłoby tańsze niż fachowiec.
@abc
2025-08-22 13:22:51
Zapłaci nie tylko za fachowca, ale o fakcie nienależytej opieki i narażenie dziecka na niebezpieczeństwo policja zapewne powiadomi sąd rodzinny.
Yarpen Zigrin
2025-08-22 12:39:39
A kto z olejem głowie daje gówniakowi kluczyki od auta do zabawy ?
Omg
2025-08-22 12:29:18
Mamusia dała dziecku kluczyki do zabawy.Niektorzy nie powinni mieć dzieci
Nie do wiary
2025-08-22 11:22:15
Czy "mama" straciła już prawo jazdy? Dawanie kluczyków do samochodu niemowlakowi, bardzo delikatnie mówiąc, nie jest rozsądna. A potem obraza, gdy przywołuje się powiedzenie "baba za kierownicą".
abc
2025-08-22 11:04:06
oczywiscie ta Mamuska zaplaci za tego fachowca?

