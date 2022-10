Maluch spieszył się na świat. Poród odebrali ratownicy medyczni

Do nietypowego wydarzenia doszło w poniedziałek nad ranem w miejscowości Zarańsko (powiat drawski). Pogotowie ratunkowe zostało tam wezwane do rodzącej kobiety. Kiedy karetka dojechała na miejsce, okazało się jednak, że akcja porodowa przebiega szybciej, niż można by się tego było spodziewać. Za odbieranie porodu zabrali się więc ratownicy medyczni: Robert Zieliński i Dariusz Ratajczyk z zespołu Z01116 z Drawska Pomorskiego.

Pomimo nietypowego miejsca wszystko zakończyło się szczęśliwie. W swoim domu w Zarańsku o godzinie 4.40 na świat przyszedł zdrowy chłopczyk. Maluszek mierzy 49 cm i waży 2410 g.

Z tej okazji Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego pogratulowała rodzicom noworodka. "Ogromnie gratulujemy dzielnej mamie i wspierającemu tacie, który to m.in. wykonał to pamiątkowe urocze zdjęcie Życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia!" - można przeczytać w jej wpisie na Facebooku.

(k)