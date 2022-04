Ratownicy przyjęli poród - powitali na świecie Jagodę!

Ratownicy medyczni szczecińskiego pogotowia spośród wielu czwartkowych (21 bm.) wezwań do pacjentów, jeden z wyjazdów zapamiętają szczególnie i na długo. Przyjęli poród i powitali na świecie małą Jagódkę! - Takie sytuacje nie zdarzają się często, więc dla ratowników to wielka radość - przyznaje Paulina Hegel, rzeczniczka WSPR.

„Nasz szczeciński zespół Z01002 otrzymał dziś wezwanie do jednego z mieszkań na osiedlu Łękno do kobiety w zaawansowanej ciąży, u której rozpoczęła się akcja porodowa - poinformowała w czwartkowe popołudnie Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Maleństwo tak śpieszyło się na świat, że nie było czasu na dojazd do szpitala. Ratownicy medyczni Jarosław Wardyn i Ernest Kowalski (obaj na zdjęciu) przyjęli poród w domu pacjentki i o godzinie 12.42 powitali na świecie małą Jagodę. Zdrowa dziewczynka wraz z dzielną mamą zostały zabezpieczone i przetransportowane do szpitala. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia!”

My również dołączamy się do życzeń!

(gan)