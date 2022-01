Gdy dziecko się spieszy. Poród z eskortą

Policjanci z dwóch powiatów eskortowali przez ok. 80 km samochód z rodzącą kobietą, której córeczka bardzo spieszyła się na świat. Dzięki ich asyście pojazd bezpiecznie dotarł do szpitala w szczecińskich Zdrojach, a dziewczynka urodziła się chwile później.

- Mąż kobiety powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej w Choszcznie, że wiezie do szpitala w Szczecinie rodzącą żonę, ale boi się, że nie zdąży na czas - informuje sierż. szt. Magda Keplin, oficer prasowy KPP w Choszcznie. - Sygnał trafił do patrolu z Recza, który na drodze krajowej nr 10 zlokalizował auto, a następnie rozpoczął eskortę do miejscowości Krąpiel.

Tam już czekał radiowóz z KPP w Stargardzie, który zapewnił rodzinie bezpieczne dotarcie do szpitala w szczecińskich Zdrojach. Kilka minut później mała Zosia przyszła na świat. Obie z mamą czują się dobrze.

(KSz)