Majówka na drogach. Spokojnie, ale za szybko

Policja podsumowała długi majowy weekend. Na drogach województwa zachodniopomorskiego doszło w tym czasie do dziewięciu wypadków drogowych, w których jedenaście osób zostało rannych. Niestety - jedna zginęła.

- Funkcjonariusze sprawdzali, czy kierujący poruszali się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Kontrolowali także stan ich trzeźwości, stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy - tłumaczy podkom. Irena Kornicz, z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Tegoroczny długi majowy weekend trwał aż pięć dni. Był to szczególny moment dla wszystkich planujących wypoczynek, chociażby ze względu na zniesione obostrzenia związane z pandemią wirusa SARS – CoV-2, dlatego wiele osób zaplanowało wyjazd poza miasto.

Dziewięć wypadków na drogach regionu

Na drogach było bardzo duże natężenie ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych prowadzących do miejscowości nadmorskich. Od 29 kwietnia do 3 maja na drogach regionu doszło do 9 wypadków drogowych, w których 11 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła.

- Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - wylicza podkom. Irena Kornicz.

Ubiegłoroczna majówka była o jeden dzień krótsza. Wtedy na zachodniopomorskich drogach doszło do 6 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.

- Warto dodać, że podczas minionej majówki nie było wypadków drogowych w udziałem nietrzeźwych kierujących oraz pieszych - mówi Irena Kornicz. - Policjanci ujawnili jednak 16 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km na godz.

W Szczecinie bez wypadków

W samym Szczecinie w tym czasie nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Policjanci zatrzymali za to aż 36 kierujących, którzy prowadzili pojazdy będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Szczecińscy policjanci przez trzy dni majówki zatrzymali również kierowcom trzy blankiety prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godz. w terenie zabudowanym. Łącznie podczas długiego weekendu funkcjonariusze ujawnili ponad 270 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości na terenie miasta.

ToT