Pijany kierowca pojechał na stację paliw w Szczecinie po wódkę

Pijany kierowca pojechał na pobliską stację benzynową po ...wódkę. Miał w organizmie 2 promile alkoholu. Jak się okazało, miał też zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pod wpływem alkoholu.

- Uwagę funkcjonariuszy patrolujących ulice Szczecina zwrócił mężczyzna, który na jednej ze stacji benzynowych wsiadł do samochodu z butelką wódki - relacjonują policjanci. - Sposób jazdy kierującego oplem wskazywał, że może on być pod wpływem alkoholu. „Wywiadowcy” zatrzymali auto do kontroli drogowej, podczas której wyszło na jaw, że 56-latek jest nietrzeźwy. Urządzenie do badania trzeźwości wskazało, że ma on około 2 promili w organizmie.

Co więcej, w trakcie kontroli wyszło na jaw, że mężczyzna ma zatrzymane prawo jazdy i aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pod wpływem alkoholu. Teraz będzie odpowiadał przed sądem.

(gan)