Mają to! Feta z okazji otwarcia placu rekreacyjnego w Policach [GALERIA]

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Od kilku tygodni można już korzystać z nowej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, jaka powstała w środku osiedla, przy ul. Roweckiego w Policach. Ale dziś (w sobotę 15 czerwca) uroczyście oddano ją do użytku najmłodszym i nieco starszym mieszkańcom. Z okazji tego otwarcia przygotowano wiele dodatkowych atrakcji: występy artystyczne, dmuchane zjeżdżalnie, zaplatanie warkoczyków... I jeszcze smakołyki dla każdego niepełnoletniego uczestnika zabawy: lody, popcorn, watę cukrową. Dla starszych też się coś znalazło: kiełbaski, ciasta i wiele innych pyszności. A przede wszystkim - towarzystwo, sąsiedzkie pogaduchy...

Przypomnijmy. Ta inwestycja to wynik współpracy Gminy Police ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Chemik". Chodziło o rewitalizację zdegradowanej przestrzeni osiedlowej właśnie przy ul. Roweckiego. Miała powstać przyjazna przestrzeń do spotkań, zabawy, wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności, w której będzie można organizować imprezy integracyjne. I powstała.

- Marzyliśmy o przestrzeni w Policach, która jest integrująca, w której możemy się spotykać: młodsi i starsi – powiedział tuż przed przecięciem symbolicznej wstęgi Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. – Udało się, mamy to, zrobiliśmy to. Wielkie brawa dla wszystkich tych, którzy się przyczynili do tej chwili.

Na pewno największą atrakcją tego miejsca, głównie dla młodzieży, jest pumptrack. Dla wielu też boisko. Jednak zadaszona scena i budynek pomocniczy otwierają wiele innych ciekawych możliwości, zwłaszcza dla lokalnych animatorów różnych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, integracyjnych. W sobotę także te elementy z nowego placu zostały wypróbowane.

Inwestycja ta kosztowała ponad 7,8 miliona złotych - razem z koncepcją, projektem, całym przygotowaniem i wykonaniem. Prawie 5 milionów to środki z Polskiego Ładu. Wkład własny zapewniły Gmina Police - 80 proc. i SM „Chemik” - 20 proc. (SM przekazała pod tę inwestycję także część swojego gruntu). ©℗

Agnieszka Spirydowicz