Magistrat nakazał demontaż kamer w toaletach II Liceum Ogólnokształcącego

Uczeń z matjeża

2023-11-02 15:07:24

Skandal. Jako uczeń tej szkoły jestem rozczarowany decyzja magistratu. Osobiście czułem się bezpieczniej, gdy były kamery. Nie naruszały niczyjej prywatności, gdyż nie były skierowane, żeby ogladąć kabiny. Potwierdziła nam to Rada Samorzadu Uczniowskiego. Co więcej, to nie były tylko i wyłącznie decyzja dyrektorki, ale również Rady Samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców.