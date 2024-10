Ma być bezpieczniej

Nowe rondo przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu Fot. Artur BAKAJ

Dobiegła końca budowa ronda u zbiegu ulic 6 Dywizji Piechoty i św. Wojciecha w Kołobrzegu.

Inwestycja, którą zlecił zarząd powiatu kołobrzeskiego poprzedniej kadencji, ma ułatwić życie kierowcom jadącym do centrum miasta od strony cmentarza komunalnego. Zgodnie z warunkami umowy rondo miało zostać wykonane do końca października, ale drogowcom udało się zakończyć prace wcześniej. Teraz muszą tylko doprowadzić do formalnego odbioru robót. Nastąpi to w tym tygodniu. Zadanie pochłonęło 2,1 mln zł. Milion samorząd powiatowy pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. ©℗

