Łosie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Apelują o odłożenie wizyty (akt. 1)

Fot. Facebook Prezydent Szczecina

Na szczecińskiej nekropolii trwa akcja odławiania dwóch łosi. Do jej zakończenia prosimy mieszkańców o powstrzymanie się od wizyt na cmentarzu - w piątek tuż przed godz. 9 poinformowała Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

Zwierzęta zostały zauważone w nocy. Nie wiadomo, jak dostały się na teren cmentarza.

Na miejsce wezwano służby i łowczych. Zwierzęta są bardzo wystraszone, obecnie trwa ich poszukiwanie.

Wjazd samochodów na cmentarz został ograniczony jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są też bramy od ulicy Mieszka I.

Zdjęcie jednego z nich na swojej stronie na Facebooku zamieścił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. "Mamy niespodziewanych gości na Cmentarzu Centralnym. Dwa łosie znajdują się na terenie naszej nekropolii. Jednego z nich widzicie poniżej. Trwa akcja odławiania. Do czasu jej zakończenia warto powstrzymać się od wizyt, które nie są konieczne" - zaapelował prezydent.

