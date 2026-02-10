IPN zawiadomił prokuraturę o zdewastowaniu pomnika Armii Krajowej

Fot. Alan Sasinowski

Szef szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej chce, aby prokuratura zajęła się sprawą zniszczenia pomnika Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym. We wtorek złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kilka dni temu ktoś zabrudził czarną farbą powstańczą kotwicę. Nie wiadomo, kto to zrobił. W tym miejscu nie ma monitoringu.

- Pomnik powstał z inicjatywy społecznej. Kombatanci walczyli o niego 10 lat - przypomniał Krzysztof Męciński podczas wtorkowej konferencji prasowej. - Armia Krajowa, największa armia konspiracyjna działająca w okupowanej przez Niemcy Europie, zasługuje na szacunek, na pamięć. To nasi przodkowie walczyli w szeregach AK o wolną, niepodległą Polskę. To do jej dziedzictwa nawiązywali żołnierze drugiej konspiracji, a także konspiracji trzeciej, czyli organizacji młodzieżowych walczących z komunistami w okresie stalinowskim. Do tego dziedzictwa nawiązywała też "Solidarność".

I właśnie z powodu rangi, jaką dla kolejnych pokoleń Polaków ma symbol AK, tak smutne jest to, że pomnik został zdewastowany, skonkludował historyk. Krzysztof Męciński pomazanie pomnika uważa za skandaliczne i niedopuszczalne. Jest przekonany, że doszło do świadomego aktu dewastacji a nie do przypadkowego wydarzenia, podczas którego ktoś nie zapanował nad wiadrem z farbą.

- Miejsca pamięci są pod ochroną państwa polskiego - podkreślił Krzysztof Męciński. - W 2014 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie symbolu Polski Walczącej, co pokazuje, jak jest ważny. Dlatego złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Odpowiednie organy powinny zająć się ta sprawą. Nie możemy zostawić jej bez naszej reakcji. Brak reakcji jest przyzwoleniem na takie haniebne czyny.

- Nasze środowisko zdecydowanie potępia ten akt wandalizmu i profanacji - dodała Jolanta Szyłkowska, prezes okręgu szczecińskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Dyrektor szczecińskiego IPN-u podziękował Zakładowi Usług Komunalnych za szybkie usunięcie skutków dewastacji. Dodał:

- To ważne, bo 14 lutego będziemy po raz drugi obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. To 84. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Kamienny pomnik, mierzący ok. 2,5 metra, powstał w 2004 roku. Zaprojektował go Maciej Prauziński. ©℗

Alan Sasinowski

