Lodołamacze ruszyły na Odrze

Pięć polskich jednostek rozpoczęło w czwartek kruszenie lodu, by uniknąć powodzi zatorowych na Odrze i obniżyć poziom wody szczególnie na odcinkach przy granicy polsko-niemieckiej. Akcja będzie trwała również w piątek.

– Nie ma obecnie zagrożenia powodziowego, nasze działanie to przede wszystkim prewencja. Przy szybko rosnących temperaturach może dochodzić do wychodzenia wody ze swojego koryta, co w niektórych miejscach regionu byłoby bardzo problematyczne. Lodołamanie zapobiegnie wzrostowi poziomu wody, pokazujemy, że jesteśmy gotowi do działania w każdej sytuacji – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

W kruszeniu lodu biorą udział także nowe jednostki "Ocelot" i "Tarpan" dla których jest to pierwsza akcja operacyjna.

– Nowe jednostki mają okazję sprawdzić się w akcji. Dzisiaj mamy pięć lodołamaczy polskich i dwa niemieckie, jest odwilż, lód, a prognozy meteorologiczne zwiastują, że poziom wody może wzrosnąć. Musimy trochę na Odrze posprzątać – powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

- Płyniemy w kierunku Widuchowej. Na wysokości miejscowości Ognica lód zaczął się ruszać, mamy więc niewielki, w porównaniu do zeszłego sezonu, zator – dodał M. Duklanowski. - Drożność Odry wygląda tak, że mamy ok. 60 kilometrów zjawisk lodowych od 50 centymetrowego zalodzenia śryżowego po taflę lodu biegnącą do okolic Widuchowej.

Według Marka Duklanowskiego akcja pozwoli w ciągu dwóch dni oczyścić koryto Odry: - W ciągu ostatnich godzin woda do góry w Bielinku poszła o ponad 120 centymetrów, a to pokazuje, że mamy zator i konieczność działania.

Pogotowie zimowe Wód Polskich trwa minimum do końca marca.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odra-Hawela oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zdecydowało o zamknięciu żeglugi na Odrze: na odcinku Odry granicznej (od km 697,0 m. Ognica do km 704,1 jaz Widuchowa); na Odrze Wschodniej (od km 704,1 jaz Widuchowa do km 730,5 Przekop Klucz-Ustowo); jeziorze Dąbie (tor główny).

(kl)

Film: Dariusz Gorajski