Listonosz roznosił marihuanę

Michal Kowalewski

2022-11-08 12:38:00

Bo to w ogóle chore jest ze alkohol jest dozwolony a marihuana już nie🙄🤔Wiadomo przecież co jest bardziej szkodliwe.Ale koncerny farmaceutyczne walczą z legalizacja marihuany bo to one właśnie stracą najwiecej gdy nie będzie już potrzebne tak wiele leków .