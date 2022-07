Lipa z lipami. Czytelnik: „Najciemniej pod latarnią?”

Jeszcze stoją. Co będzie jak padną? Mowa o uschniętych i zamierających wysokich drzewach, których stan niepokoi przechodniów na pl. Grunwaldzkim.

To nie są peryferie miasta. Tylko jeden z centralnych placów Szczecina, z efektownie skomponowaną zielenią. Jednak – jak zwraca uwagę nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji) – nie dość starannie pielęgnowaną.

– Przy linii tramwajowej i tuż przy jezdni trwa martwa lipa. Na jej pniu widać grzyby. Stoi biedaczka w takim stanie już od miesięcy. Jednak dla służb odpowiedzialnych za stan miejskiej zieleni jest niewidzialna. Pytam: na co czekają? Druga lipa – przy samym przejściu dla pieszych. Jeszcze nie jest martwa, ale zamiera. W jej koronie trudno nie dostrzec suchych gałęzi i konarów tuż nad głowami przechodniów. Znów miejskie służby nie wiadomo na co czekają. Przecież obok tych drzew dziennie przechodzą tysiące ludzi, w tym zapewne również petenci i pracownicy magistratu. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by zdać sobie sprawę z faktu, że jeśli martwy konar spadnie z kilku metrów wysokości na człowieka, to… może nie być co zbierać. Jeżeli jako miasto chcemy zrobić inwentaryzację drzew w Szczecinie wraz z oznakowaniem, to dobrze najpierw zinwentaryzować te martwe i zabezpieczyć przed nimi mieszkańców.

Na zlecenie magistratu firma z Warszawy przeprowadza właśnie „podstawową inwentaryzację i wstępną inspekcję drzew rosnących na wybranych terenach miasta”. W bardzo ograniczonym zakresie, czyli w sumie na około 41 hektarach z ponad 30 tysięcy ha, jakie zajmuje Szczecin. Czyli m.in. w parku im. Stefana Żeromskiego i przyległym doń pl. Mickiewicza, na Wałach Chrobrego, Jasnych Błoniach, zieleńcach d. alei kwiatowej, na Bramie Portowej i pl. Zwycięstwa, a także skwerach Filipinek, Ryszarda Kuklińskiego, Guido Recka.

Zakres zleconej inwentaryzacji nie obejmuje jednak pl. Grunwaldzkiego. Co nie zmienia faktu, że pilnie jest potrzebna interwencja miejskich służb w sprawie lip, których zły stan zagraża bezpieczeństwu publicznemu. ©℗

(an)