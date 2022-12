Liceum przy al. Wojska Polskiego z nowym boiskiem

Liceum integracyjne przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie ma nowe boisko. Właśnie zakończyła się budowa wielofunkcyjnego obiektu.

- Inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 na 44 m z olinowaniem i wyposażeniem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Obok powstała dwutorowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, a także skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą.

Zadanie objęło także budowę strefy rekreacji zaopatrzonej w siłownię plenerową. Wydzielony został plac szkolny z małą architekturą oraz wybudowano miejsca postojowe dla pracowników szkoły i rodziców.

Powstało też oświetlenie boiska i okalającego je terenu, monitoring, zainstalowano ogrodzenie wraz z bramami i furtkami, wybudowano pomieszczenie gospodarcze wraz z obudową śmietnikową. Prace objęły także budowę dojazdów na teren szkoły oraz zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja kosztowała ponad 3,9 mln zł brutto.

