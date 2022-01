Lewica wbija szpile Krzystkowi, rządowi i Tuskowi

Helikopter z Misia

2022-01-27 14:47:35

budżet miasta Szczecin na ten rok to 3,341 mld pln co daje wydatki 9,15 mln pln na dobę. Tych co szukają 20 tys pln na TOZ albo 500 tys na dzieci odsyłam do Rady Miasta w której sami zasiadają. Do tego większość z nich żyje w rozdwojonej jaźni bo krytykują decyzje, które sami podjęli.