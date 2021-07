Lewica jednoczy się przez konflikt

Partia Wiosna formalnie stała się częścią Nowej Lewicy, czyli dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwko sposobowi, w jaki przebiegła ta konsolidacja, zaprotestowała część posłów wywodzących się z SLD. Lider formacji, Włodzimierz Czarzasty, zawiesił ich. Zachodniopomorscy działacze Nowej Lewicy zapewniają, że rozpad ich środowisku nie grozi.



Walka wewnętrzna na lewicy



Czarzasty zawiesił w prawach członków kilkoro członków zarządu NL. Dzięki temu mógł przeforsować konsolidację. Buntownikom nie podobało się między innymi to, że w Nowej Lewicy będą tylko dwie frakcje, SLD i Wiosny, bo to ich zdaniem daje Wiośnie pozycję nieadekwatną do jej realnego znaczenia. Ponadto jeden z zawieszonych posłów, Tomasz Trela, na antenie Polsat News oskarżył Czarzastego o "tajne negocjacje z premierem Morawieckim" w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

- Wszystko, co się dzieje, jest zgodne ze statutem - zapewniał poseł Dariusz Wieczorek podczas spotkania ze szczecińskimi dziennikarzami. - Mogę tylko apelować do niektórych koleżanek i kolegów, żeby zachować spokój i rozwagę, bo na klubie parlamentarnym na pewno będziemy o tych wszystkich sprawach rozmawiać. Jestem spokojny, że w tym zakresie się dogadamy. Wszystkim, mam wrażenie, zależy na lewicy.

Polityk podkreślił, że gdyby zarząd krajowy NL- co obiecał w roku 2019 - nie przeprowadził konsolidacji, doszłoby do rozbicia lewicy na dwa kluby: SLD i Wiosny. Powiedział, że zostało ustalone spotkanie Czarzastego ze zbuntowanymi posłami, którzy na to spotkanie nie przyszli. Zapewnił jednak, że mimo to "rozmowa będzie kontynuowana".

Przepaść, której nie pokona żaden most

Poseł odniósł się także do zarzutu, że Czarzasty ponad głowami posłów lewicy dogadał się z Prawem i Sprawiedliwości w sprawie poparcia Funduszu Odbudowy:

- Po pierwsze: zarząd Nowej Lewicy już w marcu podjął decyzję o tym, że będziemy głosować za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Obojętnie, kto by za nim głosował, my bylibyśmy "za". Po drugie: zarząd nas zobowiązał, żeby do krajowego Planu Odbudowy zgłosić swoje poprawki. Zgłosiliśmy je. Jak zgłaszamy 40 stron poprawek, to oczekujemy, że ktoś z nami będzie chciał na ten temat dyskutować. I tak się stało. Rozmawialiśmy nie z Prawem i Sprawiedliwością, ale z premierem i ministrami legalnie wybranego rządu Rzeczypospolitej. To nasz, posłów, obowiązek.

Jednocześnie Wieczorek podkreślał, że politycznej koalicji z partią rządzącą lewica nie przewiduje. Zapewnił, że między jego ugrupowaniem a PiS-em jest "wielka przepaść", której "żaden most nie jest w stanie pokonać".©℗

Więcej na ten temat w "Kurierze Szczecińskim" i eKurierze z 20 lipca 2021 r.



