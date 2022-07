Letnie porządki

Szczecin nie należy, niestety, do czystych miast, co wielokrotnie podkreślają Czytelnicy dzwoniący do naszej redakcji. Szczególnie zapadają w pamięć brudne chodniki w centrum stolicy regionu, które jest dziś także wielkim placem budowy.

Do walki z brudem na miejskich trotuarach i ścieżkach rowerowych wyruszają zamiatarki, które w poniedziałek czyściły m.in. al. Niepodległości.

– Mamy sześć zamiatarek, które jeżdżą zgodnie z harmonogramem. W al. Wyzwolenia i w al. Niepodległości są każdego dnia – mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

(kel)