Leśnicy zapowiadają protest

Niech jadą do warszawy . Co zapomnieli ile drzew za rzadòw Piss było wycinanych.

Edek

2024-06-29 13:47:27

O czym oni mówią to przecież nierzad fachowców. Wg hipokryty i klamcy tyfuska to najbardziej kompetenty i najbardziej liczny nierzad w histori Polski.Jak można podważać kompetencje Kluski i Dorozaly to niedopuszczalne to skandal. ,,Lesnicy nie maja POjecia o gospodarce leśnej ,, ha ha ha. ( LESNICY I PRACOWNICY LESNI wybaczcie moj prześmiewczy tekst nikt nie zadba o Polskie lasy tak jak Wy)