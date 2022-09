Lekarka ze Szczecina stanie przed sądem

Akt oskarżenia wobec lekarki podejrzanej o narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

- Jako lekarz prowadzący, na której ciążył obowiązek opieki nad pacjentką, w okresie od 16 do 22 marca 2018 roku w Klinice Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaniechała podjęcia prawidłowych działań diagnostycznych, w tym zwłaszcza przeprowadzenia badań obrazowych klatki piersiowej i zatok nosa, jak również badania w postaci tomografii komputerowej oraz badań mikrobiologicznych mogących prowadzić do ustalenia czynnika infekcyjnego wywołującego zapalenie płuc pokrzywdzonej - informuje prokuratura. - Było to wskazane z uwagi na nasilające się objawy infekcyjne, w tym narastanie niewydolności oddechowej, co stanowiło błąd diagnostyczny zwiększający występujące już w tym czasie u pokrzywdzonej zagrożenie utarty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Lekarka nie skorzystała też z możliwości konsultacji lekarzy innych specjalności, w tym z zakresu chorób zakaźnych, pulmonologa i laryngologa, przez co nieumyślnie naraziła pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Za przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (K)