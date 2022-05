Ławki dla Fałata

To jedna z najdłuższych spacerowych alei w Szczecinie. Prowadząca od ul. Piotra Skargi i pomnika Czynu Polaków – przez park Kasprowicza i Lasek Arkoński – aż nad Syrenie Stawy. Jednak od skrzyżowania z ul. Harcerzy, czyli w rejonie polany rekreacyjnej za Różanką, brakuje przy niej ławek.

Na to w interpelacji skierowanej do prezydenta Szczecina zwraca uwagę radny Patryk Jaskulski (Koalicja Obywatelska). W tym miejscu – jak przypomina – kiedyś stały ławki. Niestety, zostały zdewastowane. Po czym bezpowrotnie usunięte. Ten brak od lat odczuwają wszyscy, którzy ową parkową aleją podążają w stronę Syrenich Stawów, Arkonki, Głębokiego. Zważywszy na fakt, że to jedna z ulubionych tras spacerowych lewobrzeża, to przy sprzyjającej plenerowej rekreacji pogodzie chodzi o kłopot, z jakim się styka każdego dnia – jak szacuje radny P. Jaskulski – kilkanaście tysięcy mieszkańców oraz turystów. Pyta więc prezydenta: „Czy miasto jest w stanie ustawić dodatkowe ławki?”.

Odpowiedzi na interpelację radnego jeszcze nie ma. Podobnie jak nowych ławek na odsłoniętym, niemal niezadrzewionym odcinku al. Fałata. Tym samym – przypomnijmy – którego remont nawierzchni jest planowany i odkładany z roku na rok, już prawie od dekady. ©℗

(an)