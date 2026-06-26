Lato z Sydonią. Historia, muzyka i letnia zabawa

Jedną z atrakcji Lata z Sydonią będą występy grupy tanecznej Jaga z Marianowa. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W sobotę, 27 czerwca plaża w Marianowie zamieni się w miejsce spotkań, muzyki i wielu letnich atrakcji. Wszystko za sprawą wydarzenia Lato z Sydonią, które połączy historię, kulturę, rozrywkę i aktywny wypoczynek nad wodą.

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O godz. 13.30 z marianowskiej plaży wyruszy VI Rodzinny Rajd Rowerowy, który pojedzie trasą Marianowo – Wiechowo – Mosina – Kozy – Marianowo, dystans wyniesie ok. 25 km. Program Lata z Sydonią rozpocznie się o godz. 15 projekcją spektaklu „Żywot Sydonii” w tamtejszym kościele parafialnym. Po niej uczestnicy przeniosą się na plażę, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazł się m.in. wykład Małgorzaty Dudy poświęcony Sydonii, jednej z najbardziej zagadkowych postaci Pomorza. Nie zabraknie propozycji dla miłośników słowa i ruchu; w Marianowie odbędzie się Stargardzka Noc Poezji, a także energetyczna plażowa Zumba. Na najmłodszych czekać będą specjalne strefy zabaw, warsztaty piekarniczo-ciastkarskie w Domu Chlebowym, a na wszystkich uczestników gastronomia. Wieczorem scena rozbrzmi muzyką. Publiczność rozbawi Grzegorz Halama ze swoim programem stand-upowym, a następnie wystąpią zespoły Afterwork, Daj To Głośniej oraz Sobota. Nie zabraknie również efektownego pokazu fireshow na plaży. Początek godz. 22.15. Finałem wydarzenia będzie taneczna zabawa z DJ-em, która potrwa aż do godziny 3 nad ranem. Poprowadzi ją energetyczny duet Drum & Music Show.

– Serdecznie zapraszamy – mówi Mateusz Ruciński, wójt gminy Marianowo. – Czekają na Was strefy dla dzieci, pyszna gastronomia, po raz pierwszy dwie sceny i wiele innych atrakcji. Wstęp wolny, więc zabierzcie rodzinę, znajomych i spędźcie ten wyjątkowy dzień razem z nami!

(w)

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