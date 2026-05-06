Gotowanie z pasją i nauką. Dom Kultury w Marianowie z nową inicjatywą

Od lewej: Mateusz Ruciński i Marta Hawrylak, obdarowana przez niego chochlą.

Otwarty w ub.r. Dom Kultury w Marianowie, pow. stargardzki, poszerzył swoją ofertę dla mieszkańców, w tym również dla młodzieży szkolnej. Działa w nim od niedawna pracownia kulinarna pod nazwą „Szczypta Magii”, która ma łączyć naukę, zabawę i wspólne gotowanie.

– To wyjątkowe miejsce wypełni się magią, dobrym smakiem i przyjazną atmosferą – zapowiadał na otwarciu pracowni 30 kwietnia wójt gminy Marianowo Mateusz Ruciński. – Otworzymy się tu na różne grupy wiekowe, począwszy od szkół, na kołach gospodyń wiejskich skończywszy.

Za prowadzenie pracowni odpowiada Spółdzielnia Socjalna Pęzinka, funkcjonująca od sześciu lat dzięki współpracy gmin Marianowo i Stargard. Organizacja została powołana m.in. w celu zapewnienia żywienia ok. 600 dzieciom w gminnych szkołach i przedszkolach, a także realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Marianowo. Teraz ma nowy cel.

– W ubiegłym roku podjęliśmy się w gminie Stargard realizacji zadań w świetlicach wiejskich, a od końca ubiegłego roku prowadzimy zajęcia w świetlicach na terenie gminy Dobrzany – mówi Marta Hawrylak, prezes Pęzinki, jednocześnie radna powiatowa. – Teraz zaczynamy prowadzić pracownię. Dzieje się u nas dużo i będzie jeszcze więcej!

Podczas dnia otwartego nowej pracowni 30 kwietnia, do Domu Kultury przyjechali na pierwsze warsztaty uczniowie Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie. Z zainteresowaniem słuchali o zdrowym odżywianiu, a takze wykorzystywaniu w gotowaniu m.in. ciekłego azotu czy suchego lodu.

– To będzie oferta dla każdego – zapewniła, prowadząca warsztaty kulinarne Kornelia Traczyk ze Spółdzielni Socjalnej Pęzinka. – Będziemy wspólnie gotować i smakować!

Nowa pracownia ma być miejscem otwartym dla wszystkich.

Marta Hawrylak, oprócz tego, że jest radną powiatową, pełni drugą kadencję funkcję członka Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jest także sołtyską Małkocina, w gm. Stargard.

– Człowiek orkiestra – komentuje wójt Marianowa. ©℗

Tekst i fot. Wioletta MORDASIEWICZ

