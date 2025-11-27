Nowa sala sportowa w Marianowie. Rośnie w szybkim tempie

Obiekt ma być gotowy w sierpniu 2026 r. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Przy Szkole Podstawowej w Marianowie trwa budowa nowoczesnej sali sportowej. To kolejna – po domu kultury, który kilka dni temu oddano do użytku - długo wyczekiwana inwestycja w gminie. Zakończenie prac i oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec sierpnia przyszłego roku.

– Już nie możemy się doczekać otwarcia! – mówią uczniowie marianowskiej podstawówki.

Zakończono już roboty fundamentowe oraz rozprowadzenie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Obecnie trwa montaż drewnianej konstrukcji budynku.

Gmina otrzymała na tę inwestycję 6 mln zł dofinansowania, jednak w budżecie zabrakło środków, aby zrealizować pierwotny, kosztowniejszy projekt. Konieczne było więc opracowanie tańszej koncepcji.

– Po przetargu okazało się, że jedyna złożona oferta dwukrotnie przekraczała zaplanowane środki – wyjaśnia wójt Marianowa, Mateusz Ruciński. – Promesa z programu Polski Ład wygasła, ale udało się ją przywrócić. Zmieniliśmy projekt i postawiliśmy na nowoczesną, ekologiczną konstrukcję z drewna klejonego. Radni zabezpieczyli potrzebne środki, a w kwietniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą.

Nowa sala sportowa będzie miała blisko 851 m² powierzchni. Zostanie w pełni wyposażona, a teren wokół obiektu będzie zagospodarowany. Powstanie parking z geokraty o powierzchni prawie 400 m², wiata śmietnikowa, nasadzona zostanie zieleń, a cały teren zostanie ogrodzony. ©℗

