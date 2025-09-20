Łapa w łapę w Dąbiu - w ogrodzie MOK

Na zdjęciu: Dogfrisbee w wykonaniu Alicji Andrukajtis i jej suni Muzy, czyli finalistek jednej z ostatnich edycji „Mam Talent.

Już w najbliższą niedzielę (21 września) - w samo południe - w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goleniowskiej (Dąbie) rozpocznie się „Łapa w łapę" - wydarzenie dla psów i ich ludzi: pełne dobrej energii, aktywności i wspólnego czasu.

- Ideą wydarzenia jest spotkanie psów oraz miłośników tych czworonogów - psiaki będą mogły poszaleć, nauczyć się nowych rzeczy, spróbować pysznych smakołyków, a właściciele zasięgną porad behawiorystów, odkryją ciekawe marki i poznają innych miłośników czworonogów. Na osoby uczestniczące czekają warsztaty, pokazy i wiele więcej. Bo razem - łapa w łapę - jest po prostu lepiej! - przekonuje Magdalena Gardas-Wasilewska z Klubu Delta - filii Miejskiego Ośrodka Kultury.

Bogaty program wydarzenia - od udzielania pierwszej pomocy psom po pokazy psich sportów - został zaplanowany w godz. 12-17. Rozegra się w ogrodzie MOK przy ul. Goleniowskiej 67. ©℗

(an)