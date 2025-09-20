Sobota, 20 września 2025 r. 
REKLAMA 24 szczecin
REKLAMA

Łapa w łapę w Dąbiu - w ogrodzie MOK

Data publikacji: 20 września 2025 r. 13:08
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2025 r. 13:08
Łapa w łapę w Dąbiu - w ogrodzie MOK
Na zdjęciu: Dogfrisbee w wykonaniu Alicji Andrukajtis i jej suni Muzy, czyli finalistek jednej z ostatnich edycji „Mam Talent.  

Już w najbliższą niedzielę (21 września) - w samo południe - w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goleniowskiej (Dąbie) rozpocznie się „Łapa w łapę" - wydarzenie dla psów i ich ludzi: pełne dobrej energii, aktywności i wspólnego czasu.

- Ideą wydarzenia jest spotkanie psów oraz miłośników tych czworonogów - psiaki będą mogły poszaleć, nauczyć się nowych rzeczy, spróbować pysznych smakołyków, a właściciele zasięgną porad behawiorystów, odkryją ciekawe marki i poznają innych miłośników czworonogów. Na osoby uczestniczące czekają warsztaty, pokazy i wiele więcej. Bo razem - łapa w łapę - jest po prostu lepiej! - przekonuje Magdalena Gardas-Wasilewska z Klubu Delta - filii Miejskiego Ośrodka Kultury.

Bogaty program wydarzenia - od udzielania pierwszej pomocy psom po pokazy psich sportów - został zaplanowany w godz. 12-17. Rozegra się w ogrodzie MOK przy ul. Goleniowskiej 67. ©℗

(an)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

24 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję