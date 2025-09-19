Piątek, 19 września 2025 r. 
Psi Targ na Turzynie. Podaj łapę bullom

Data publikacji: 19 września 2025 r. 15:31
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r. 15:31
Psi Targ na Turzynie. Podaj łapę bullom
Fot. Arleta NALEWAJKO  

Na co dzień ratują psiaki w typie bull i dają im drugą szansę na lepsze życie. W najbliższą sobotę będą zabiegali o serca, uwagę oraz szczodrość szczecinian w trakcie Psiego Targu w Galerii Handlowej Turzyn.

- Kochasz zwierzęta, lubisz pomagać albo po prostu chcesz spotkać miłych i ciekawych ludzi, którym nie jest obojętny los bezdomnych czworonogów? Wpadnij - 20 września - do Galerii Turzyn, gdzie wraca nasz wyjątkowy Psi Targ, czyli wydarzenie łączące ludzi, zwierzaki i dobre emocje - zachęcają organizatorzy.

Tym razem gościem specjalnym Psiego Targu będzie Stowarzyszenie „Podaj łapę bullom”. Już w sobotę - w GH Turzyn - w godz. 11-17. ©℗

(an)

