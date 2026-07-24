Labirynt odzyska blask

Fot. Anna Gniazdowska

Rozpoczęły się prace przy fontannie „Labirynt”u zbiegu Placu Zwycięstwa i Alei Wojska Polskiego. Dzięki inwestycji obiekt odzyska swój pierwotny wygląd i po latach przerwy ponownie będzie pełnił funkcję fontanny. Zakończenie robót zaplanowano na październik.

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„Labirynt” powstał w 1997 roku. Autorem projektu jest prof. Ryszard Wilk, a wykonawcą rzeźby był Adam Jakubowski. Konstrukcja w formie skośnie ściętego prostopadłościanu została wykonana z klinkierowych kształtek ceramicznych. Pierwotnie fontanna zraszała przechodniów delikatną wodną mgiełką, wydobywającą się z dwóch dysz umieszczonych w ścianie niecki. Z czasem, ze względu na pogarszający się stan techniczny, obiekt został wyłączony z użytkowania.

Zakres prac został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz autorem rzeźby. Obejmie wykonanie nowej niecki fontanny i komory instalacyjnej, rekonstrukcję rzeźby na podstawie inwentaryzacji i projektu konserwatorskiego, budowę nowej instalacji zraszającej, wykonanie odwodnienia szczelinowo-przelewowego oraz montaż nowego oświetlenia.

– To ważna inwestycja, dzięki której jeden z charakterystycznych elementów przestrzeni w centrum Szczecina odzyska swoje walory estetyczne i użytkowe. Po zakończeniu prac mieszkańcy ponownie będą mogli korzystać z działającej fontanny, która od lat stanowi rozpoznawalny punkt tej części miasta – mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Przy rekonstrukcji wykorzystane zostaną nowe kształtki ceramiczne wyprodukowane w Gozdnicy przez firmę Pilżys & Wojciechowski, kontynuującą tradycje cegielni, z którą współpracował prof. Ryszard Wilk. To właśnie z tej cegielni pochodziły elementy użyte do budowy oryginalnego „Labiryntu”, dzięki czemu odtworzona rzeźba zachowa historyczny charakter.

Renowację przeprowadzi Firma Handlowo-Usługowa HD Dawid Gajdecki. Wartość inwestycji wynosi 685 tys. zł. Rzeźba „Labirynt” ma być gotowa jesienią tego roku. ©℗

(dg)

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