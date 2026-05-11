Hojne wsparcie szczecińskiego Labiryntu. Ruszy przebudowa rzeźby zraszanej wodą

Wielu traktuje tę współczesną rzeźbę - Labirynt - jak śmietnik. Mało kto pamięta, że jej pierwotną funkcją było zraszanie wodą, więc formalnie znajduje się w wykazie miejskich fontann. W reanimację tego wodotrysku miasto wpompuje w br. 685 tysięcy złotych. Fot. Arleta Nalewajko

Wykonawca wybrany, więc na dniach powinna ruszyć przebudowa szczecińskiego Labiryntu. W reanimację rzeźby zraszanej wodą, która na pl. Zwycięstwa od blisko trzech dekad trwa w stanie postępującej destrukcji, władze miasta wkrótce wpompują 685 tysięcy złotych.

Zakład Usług Komunalnych, w którego pieczy jest oryginalna rzeźba, już czterokrotnie - w drodze przetargu - bezskutecznie usiłował przywrócić Labiryntowi funkcję zraszania wodą. W tegorocznym budżecie ZUK znów zarezerwowano ponad 700 tysięcy złotych na reanimację Labiryntu. Na ogłoszony jeszcze w marcu przetarg wpłynęły dwie oferty od firm zainteresowanych podjęciem wyzwania. Ich analiza zajęła komisji przetargowej ponad miesiąc.

Ostatecznie, wykonanie zadania powierzono tańszemu z oferentów - przebudową rzeźby zraszanej wodą zajmie się Firma Handlowo Usługowa HD Dawid Gajdecki z Gryfina (odpadł renomowany wykonawca Usługi Budowlane Wiesław Furtak, oferujący odbudowę Labiryntu za 737 tysięcy złotych).

Labiryntowi jest potrzebny remont totalny. Jak wskazywało Centrum Informacji Miasta, zakres planowanych prac obejmuje: wykonanie nowej niecki fontanny oraz komory instalacyjnej, rekonstrukcję rzeźby w oparciu o wykonaną inwentaryzację stanu istniejącego oraz projekt konserwatorski, wykonanie nowej instalacji zraszającej, odwodnienia szczelinowo-przelewowego, zapobiegającego przelewaniu się wody poza nieckę fontanny, a także zainstalowanie nowego oświetlenia obiektu.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 150 dni, czyli jeszcze w bieżącym roku. Natomiast kosztem - jak wynika z opublikowanego ogłoszenia o wyniku postępowania - 685 tysięcy złotych. ©℗

A. NALEWAJKO

