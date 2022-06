Śmigłowiec dla Ukrainy przypłynął promem PŻB

Promem „Mazovia”, należącym do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (Polferries), przypłynął do Świnoujścia w niedzielę, 5 czerwca, śmigłowiec ratunkowy. Zostanie on przekazany ukraińskim służbom.

– W Świnoujściu z pokładu promu Polferries właśnie zjechała kolejna pomoc humanitarna dla Ukrainy – poinformował polski przewoźnik promowy. – Tym razem bezpłatnie przewieźliśmy śmigłowiec ratunkowy, który zostanie zadysponowany w służbach medycznych naszych sąsiadów.

To pierwsza tego rodzaju pomoc PŻB dla walczącej Ukrainy. Niespełna dwa tygodnie temu (24 maja) do gdańskiego terminalu przybił prom z transportem pomocy humanitarnej, a na jego pokładzie znalazły się trzy samochody medyczne oraz ciężarówka wypełniona darami zebranymi przez szwedzkie organizacje. Wszystkie pojazdy Polferries przewiozło za darmo. Przed kilkoma tygodniami natomiast w ten sam sposób przetransportowało przez Bałtyk wozy strażackie, które również zostały dostarczone do ukraińskich służb.

Film: Polferries

(ek)