Chrzest promu „Jantar Unity” będzie w Szczecinie

Uroczysty chrzest nowego promu odbędzie się w Szczecinie. Fot. Sławomir Lewandowski/PortalMorski.pl

W sobotę (21 września) do portu w Gdańsku powrócił z pierwszej części prób morskich najnowocześniejszy na Bałtyku prom typu ro-pax „Jantar Unity”, zbudowany dla spółki Unity Line z Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Jednostka zabunkrowała paliwo gazowe, po czym znów wyszła w morze na dalszą część prób. Chrzest jednostki ma się odbyć w Szczecinie.

– Prom „Jantar Unity” to pierwszy z trzech promów budowanych dla Unity Line w Gdańskiej Stoczni Remontowej (GSR) – przypomina Krzysztof Gogol, rzecznik Grupy PŻM. – Jest prototypem serii, a zatem próby morskie są bardzo ważnym testem statku, przed jego wejściem do eksploatacji.

Jak już pisaliśmy, próby morskie jednostki rozpoczęły się na Morzu Bałtyckim 15 września.

– Sprawdzano m.in. działanie napędu pod pełnym obciążeniem, a także wszystkie systemy nawigacyjne, bezpieczeństwa i łączności – informuje K. Gogol. – W związku z tym, że na promie zainstalowane są urządzenia różnych producentów, przeprowadzono kalibrację tych urządzeń i kompatybilność we wspólnym działaniu.

Budowane dla Unity Line w GSR promy posiadają superekologiczny napęd pozwalający na znaczącą redukcję dwutlenku węgla. Są napędzane czterema silnikami na skroplony gaz ziemny (LNG) ze wspomaganiem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast konwencjonalnych śrub napędowych, każdy prom będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co znakomicie usprawni manewrowanie w portach.

– Po zabunkrowaniu gazem LNG w gdańskim porcie (gaz został podany z cystern drogowych), prom „Jantar Unity” wypłynął w morze na drugą część prób – dodaje rzecznik. – Tym razem próby odbywają się z udziałem armatora i klasyfikatora. Jeśli wszystkie testy przebiegną pomyślnie, prom zostanie skierowany do stoczni na finalne prace wykończeniowe i będzie gotowy do oddania do użytku operatorowi. Planowany termin przekazania to grudzień br. Uroczysty chrzest jednostki odbędzie się przy nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie.

Prom „Jantar Unity” ma 195,6 m długości i 32,2 szerokości. Długość linii ładunkowej to z kolei 4100 m. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów, a załoga będzie liczyła 50 osób.

(ek)