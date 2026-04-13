Kultura pod kontrolą. Radni debatowali nad stanem miejskich jednostek kultury

W poniedziałek (13 kwietnia) na posiedzeniu Komisji ds. Kultury omówiono wyniki dwóch kontroli przeprowadzonych w miejskich instytucjach kultury - Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Obie instytucje wykazały szereg nieprawidłowości, w tym przede wszystkim złe zarządzanie finansami z dotacji podmiotowych i celowych. Dyskusja wśród radnych i obecnych na komisji przedstawicieli instytucji była momentami bardzo emocjonalna, zwłaszcza w kwestii roli Szczecińskiej Agencji Artystycznej, która nie będzie już zajmowała się promocją miasta.

Braki w dokumentacji, nierozliczone dotacje

Kontrola Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego obejmowała okres 2021-2025 (1. półrocze). Jej celem było ustalenie luk w prowadzeniu polityki finansowej: wydatkowania i rozliczania pieniędzy. WKiAW miał zastrzeżenia do kwestii merytorycznych - zeznania finansowe były podpisywane przez zastępce prezydenta miasta czy dyrektora Wydziału Kultury bez wcześniejszego przeanalizowania dokumentów. Instytucje kultury miały także problemy z kompletnością dokumentów. W latach 2021-2025 wykazano liczne braki w dokumentacji. Tylko w 4 z 14 miejskich instytucji kultury Wydział Kultury posiadał komplet wymaganej dokumentacji dotyczącej rozliczeń z dotacji podmiotowej za 2022 rok. W 2023 roku brakowało dokumentów od Teatru Współczesnego. Dochodziło także do nierozliczania dotacji w ustalonym terminie. Instytucje kultury nie zwracały również w ustalonym terminie niewykorzystanych środków z dotacji.

Zastanawiający jest brak nadzoru Wydziału Kultury nad instytucjami, co wykazano w pokontrolnym raporcie. W przypadku Willi Lentza WK nie wyznaczył terminu złożenia "Informacji o wykorzystaniu dotacji podmiotowej” za 2021 r., nie sprawował też skutecznego nadzoru nad rozliczeniem dotacji podmiotowej, nie przeprowadził rzetelnej weryfikacji (finansowej i merytorycznej) planu i sprawozdania z wykonania planu finansowego Willi za 2021 r., a pierwsze działania (pismo) w sprawie zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2021 r. podjął dopiero w październiku 2024 r. W przypadku pozostałych instytucji Wydział Kultury nie przeprowadził weryfikacji merytorycznej planów i sprawozdań finansowych oraz „Informacji o wykorzystaniu dotacji podmiotowej” w latach 2021 – 2024 oraz nie posiadał kompletnej dokumentacji, nad którą powinien sprawować nadzór i przeprowadzić jej analizę.

Po kontroli NIK

Komisja ds. Kultury zajęła się również analizą raportu najwyższej Izby Kontroli. Przedstawiła je obecna szefowa Wydziału Kultury Marta Dziomdziora. Zawiera on 12 zaleceń, z których 3 są jeszcze w trakcie wdrażania. Wśród zaleceń NIK znalazły się m.in. te o opracowaniu strategii działalności kulturalnej miasta, dostosowaniu statutów instytucji kultury do wymogów ustawy o działalności kulturalnej, dostosowanie statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej w zakresie działań do jakich została powołana, rzetelne przygotowanie projektów zarządzeń prezydenta miasta dotyczących powoływania dyrektorów instytucji kultury, uzupełnienie rejestru instytucji kultury o brakujące informacje, wyegzekwowanie nieprawidłowo wykorzystanej kwoty dotacji od Willi Lentza za 2021 rok wraz z odsetkami ustawowymi. Ponadto, Szczecińska Agencja Artystyczna musi zwrócić 54 tys. zł wraz z odsetkami za nieprawidłowo wykorzystana dotacje na organizację The Tall Ships Races w 2021 r.

Zarówno Willa Lentza, jak i Szczecińska Agencja Artystyczna zwróciły już należne kwoty.

Agata Jankowska

