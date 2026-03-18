Pocztówka z wakacji – kadry z historii. Sekretne spotkanie z...

Fot. archiwum

To wydarzenie nie tylko dla tych, którzy używali telefonu z tarczą obrotową, maszyny do pisania, słuchali muzyki z płyt winylowych, korzystali z papierowej książki telefonicznej, mieli encyklopedię w wydaniu książkowym, a bliskim słali pocztówki. Choć najbliższe z cyklu „sekretnych spotkań z kulturą” będzie poświęcone właśnie dyskretnemu urokowi… PRLu – okresowi szczególnemu: wakacjom.

Spotkanie odbędzie się w INKU – Inkubatorze Sektorów Kreatywnych (al. Wojska Polskiego 90). Zostało zaplanowane na środę (18 marca) – początek o godz. 18.45.

– W programie wydarzenia, które zatytułowaliśmy „Czar PRLu – Wakacje”, będą prezentowane tematycznie dobrane filmy dokumentalne, czyli o rekreacji i wypoczynku Polaków minionych dekad. Do tematu przewodniego podejdziemy trochę na poważnie, jak również z przymrużeniem oka. Na pewno na tyle ciekawie, aby dać wszystkim szansę na miłe spędzenie czasu, na luzie, w doborowym towarzystwie – mówi Tomasz Dalski, społecznik i współorganizator cyklu „Sekretnych spotkań z kulturą”.

W przerwie – skromny poczęstunek z kawą i herbatą. W drugiej części – projekcja filmu fabularnego – niespodzianki.

Wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich – wstęp wolny – a każdy mile widziany. Uwaga: w trakcie spotkania będzie zbierana karma na rzecz wolno żyjących kotów Śródmieścia. ©℗

(an)

