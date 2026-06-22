Kubańczyk z dwoma nożami w rękach groził śmiercią dwóm osobom

Fot. zrzut ekranu z filmu, na którym zarejestrowano agresywne zachowanie mężczyzny.

Policjanci z Choszczna zatrzymali 35-letniego obywatela Republiki Kuby, który dwóm osobom groził pozbawieniem życia. Mężczyzna trzymał w rękach dwa noże kuchenne, co bardzo uprawdopodobniało spełnienie tych gróźb.

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Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, a następnie doprowadzony na komendę. 35-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Choszcznie o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 2 miesiące.

(k)

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