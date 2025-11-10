Kolejne 7 osób zatrzymanych wz. ze śmiertelną bójką w Szczecinku. Dwie wciąż poszukiwane

W związku z bójką w Szczecinku zatrzymano kolejne siedem osób, dwie osoby wciąż są poszukiwane – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. W wyniku zdarzenia, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę zmarł 23-latek.

- Na chwilę obecną trzy osoby, które były wczoraj zatrzymane, zostały zwolnione. Natomiast zatrzymanych zostało kolejnych siedem osób. W tej chwili będą wykonywane z ich udziałem czynności. Dwie osoby są poszukiwane – przekazała PAP prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Do nocnej bójki z udziałem co najmniej kilkunastu osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. W wyniku tego zdarzenia trzech młodych mężczyzn około północy trafiło do szpitala. Dwóch po opatrzeniu opuściło placówkę, trzeciemu lekarze nie zdołali uratować życia. 23-latek zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników. Na ten moment jednej osobie postawiono zarzut udziału w bójce.

Jak w niedzielę informowała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały do Szczecinka wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.

Poszukiwane są dwie osoby, w tym osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem. Policja zna ich tożsamość.

