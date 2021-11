Kto trafi w dziesiątkę? Losowanie numerów na liście projektów SBO 2022

Wprawdzie to nie losowanie totka, ale przynajmniej autorom projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 ma szansę dostarczyć niemałych emocji. Magistrat na piątek (5 listopada) zapowiada transmisję online z „oficjalnego losowania numerów na listę do głosowania".

To oznacza finał weryfikacji dla 187 projektów zgłoszonych przez szczecinian do najnowszej edycji SBO.

- Zaraz po zakończeniu ostatniego posiedzenia zespołów społecznych SBO i zatwierdzeniu ostatecznej listy projektów, zapraszamy na oficjalne losowanie numerów na listę do głosowania! - zachęca Centrum Informacji Miasta.

Transmisja online została zaplanowana na piątek (5 listopada). Rozpocznie się o godz. 17. Zainteresowani przebiegiem losowania mogą je śledzić na profilu Biura Dialogu Obywatelskiego na Youtube. Wystarczy kliknąć na adres: https://www.youtube.com/channel/UCg7P6n44DSsL_6sCWygsgzw.

- Będzie również udostępnione na stronie www.sbo.szczecin.eu w „Aktualnościach”, a także na www.konsultuj.szczecin.pl, czyli pod adresem http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116289.asp - dodaje Sylwia Cyza-Słomska z CIM. - Po wylosowaniu i przyporządkowaniu numerów poszczególnym projektom poznamy również datę głosowania.

Czyli termin, w jakim szczecinianie będą mogli zapoznać się z dopuszczonymi do głosowania projektami, by świadomie poprzeć wybrane: ogólnomiejskie oraz lokalne.

(an)