Krótsza podróż do Warszawy, nowe przystanki i zmiany rozkładu jazdy pociągów

Fot. archiwum

Zmiany w rozkładzie jazdy, czasu przejazdu pociągów czy uruchomienie nowych przystanków kolejowych od września zapowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Część z tych innowacji dotyczy także województwa zachodniopomorskiego.

Najważniejsze z punktu widzenia szczecińskich podróżnych wydaje się skrócenie czasu przejazdu pociągiem do stolicy. Od września z Poznania do Warszawy pojedziemy w czasie 2 godz. 18 min, a ze stolicy do Szczecina w czasie 4 godz. 32 min (pociąg EIC 1804/8105 Sedina). Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa – Poznań – Szczecin będzie miał także pociąg EIC 1800/8101 Chrobry.

W naszym regionie uruchomione zostaną także dwa nowe miejsca, na których można będzie wsiąść i wysiąść z pociągu. Od 1 września ruszają przystanki Koszalin Politechnika oraz Koszalin Wschodni. Powinny one także ułatwić trochę pasażerom korzystanie z kolei, które jest mocno utrudnione z powodu przedłużającej się przebudowy dworca PKP w Koszalinie.

W związku z pracami utrzymaniowymi na odcinku Szczecinek – Białogard, wprowadzona będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Pięć par pociągów PKP Intercity ma kursować trasą przez stację Stargard ze zmianą kierunku.

Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 1 września do 9 listopada br. Szczegółowe informacje na temat kursowania pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w internecie na portalpasazera.pl, rozklad-pkp.pl, www.intercity.pl oraz w aplikacji mobilnej Portal Pasażera. Również przewoźnicy informują o zmianach na stronach internetowych. Odjazdy i przyjazdy pociągów są wyświetlane także na wyświetlaczach na stacjach. Dla pasażerów funkcjonuje ogólnodostępny numer infolinii PKP Intercity pod numerem telefonu +48 22 322 22 22 całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

(k)