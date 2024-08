PKP Intercity: Od września pojedziemy szybciej do Warszawy

Fot. PKP IC

Po kilku latach remontów, nareszcie jest – długo wyczekiwany krótszy czas przejazdu ze Szczecina do Warszawy.

Od 1 września w rozkładzie jazdy pojawi się nowe połączenie Szczecin-Warszawa przez Poznań. Będzie to pociąg Intercity Sedina, który trasę ze Szczecina do stolicy pokona w rekordowym czasie 4 godz. 32 min., czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. Połączenie to zapewni także krótszy czas podróży z Poznania do Warszawy – 2 godz. 18 min. Podobny czas przejazdu na trasie Szczecin-Warszawa będzie miał także pociąg Intercity Chrobry – podaje PKP Intercity.

Nowy skład o nazwie Sedina ze Szczecina do Poznania dojedzie w zaledwie 2 godziny i 15 minut.

Rekordowy czas przejazdu zostanie osiągnięty także na odcinku Warszawa-Białystok – 1 godz. 38 min. Tę trasę pociąg pokona szybciej niż samochód o około pół godziny – czytamy w komunikacie przewoźnika.

(CK)