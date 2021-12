KORWiN o covidowych absurdach

Największym absurdem jest to, że jeśli zachoruje 1 dziecko to cała klasa musi iść na kwarantannę mimo że reszta dzieciaków jest zdrowa.

Chronią pandemie!

2021-12-29 15:23:05

Widać wyraźnie że tzw.sluzba zdrowia kręci się w zasadzie pękło ochrony pandemii, by ta mogła trwać jak najdłużej. Nie ma leczenia, wcześniej były kiepsko z leczeniem, ale teraz to już jest kaplica. Robią wszystko by napędzać pandemie, bo z tego są pieniądze. Zgonów będzie jeszcze więcej, przed wszystkim z nie leczenia!! Logiki tu już dawno nie ma, wystarczy spojrzeć wstecz, co zrobiono i co to przyniosło?!