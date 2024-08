Korek w kierunku prawobrzeża Szczecina (akt. 1)

Do wypadku z udziałem motocyklisty doszło tuż po godz. 18. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Na miejscu są służby.

- Na tę chwilę wiemy, że zarówno kierowca, jak i motocyklista byli trzeźwi - informuje nadkom. Anna Gembala, oficer prasowa KMP w Szczecinie. - Na skutek wypadku nieprzejezdne są wszystkie trzy pasy ruchu w kierunku prawobrzeża i wyjazdu z miasta.

Rannemu w wypadku motocykliście jest udzielana pomoc medyczna. Mężczyzna jest przytomny.

(an)

***

Wcześniejsza informacja:

Na Moście Pionierów doszło do wypadku. Wjazd do centrum jest bardzo utrudniony. Są duże korki. Prawdopodobnie doszło do zderzenia motocyklu z samochodem. Korki tworzą się już od Basenu Górniczego. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

(rj)