Konstytucja i samorządność z perspektywy młodych

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin zapraszają na konferencję „Konstytucja i samorządność – perspektywa młodych”. Odbędzie się 23 czerwca w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71/79. Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin

Czy uczniowie mają coś do powiedzenia na temat tego, jak działa państwo? Radni Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin chcą to sprawdzić i zapraszają na konferencję „Konstytucja i samorządność – perspektywa młodych”. Wydarzenie odbędzie się 23 czerwca w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71/79. Początek o godz. 9.

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Pomysł jest prosty: zamiast mówić młodym ludziom, jak działa polska polityka, lepiej dać im szansę, żeby sami o tym porozmawiali z osobami, które się na tym znają. Na konferencję przyjdą naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, samorządowcy i politycy. Ale to nie będzie wykład – uczniowie szkół średnich będą mogli zadawać pytania i dzielić się własnymi opiniami.

Spotkanie podzielono na trzy części. Pierwsza dotyczy tego, jak funkcjonuje system polityczny w Polsce i jakie zmiany mogłyby go czekać. Druga skupia się na sądach – czy i jak powinny się zmieniać z punktu widzenia konstytucji. Trzecia poświęcona jest samorządom – ich niezależności finansowej i temu, na czym dziś polega ich samodzielność.

Organizatorom zależy, żeby młodzi ludzie poczuli, że mają wpływ na dyskusję o przyszłości Polski – nie tylko jako słuchacze, ale jako uczestnicy rozmowy.

(sag)

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