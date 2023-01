Konstanty Gebert o ludobójstwie

– Ludobójstwo może się powtórzyć – mówił Konstanty Gebert podczas spotkań dla szczecińskiej publiczności. Uniwersytet Szczeciński wraz z Trafostacją Sztuki zorganizował dwie debaty poświęcone książce dziennikarza pt.: „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”.

Konstanty Gebert był gościem dwóch spotkań autorskich. Pierwsze odbyło się w środę 18 stycznia w Geocentrum Uniwersytetu Szczecińskiego, drugie następnego dnia w Trafostacji Sztuki. Dziennikarz, przez lata związany z „Gazetą Wyborczą”, opowiadał o swojej ostatniej książce, która porusza kwestię definicji terminu ludobójstwo, jego prawnych podstaw i genezy (poczynając od Rafała Lemkina) oraz konkretnych przykładów ludobójstw w historii.

Spotkanie w Geocentrum poświęcone było między innymi kondycji sprawców ludobójstw oraz świadków i ich obojętności wobec zbrodni. W akademickiej debacie z cyklu Colloquia Erasmiana udział wzięli również badacze: dr hab. prof. US Eryk Krasucki oraz dr hab. Piotr Weiser, prof. UKSW. Dyskusje poprowadzili doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolejne spotkanie z Konstantym Gebertem w Trafostacji poprowadził dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US. Rozmowa odbywała się w bardziej kameralnej atmosferze, autor opowiadał między innymi o swoich doświadczeniach podczas rozmów z oprawcami, ale też poruszył kwestię dehumanizacji ofiar i całego procesu przygotowywania sprawców do aktów ludobójstwa. Autor odnosił się również do historii swojej rodziny, której członkowie zginęli w Treblince. Był to też, jak sam powiedział, główny powód, dla którego nie napisał osobnego rozdziału o Zagładzie Żydów. Najbardziej niepokojącym wnioskiem, jaki wynika z badań i rozważań nad historiami ludobójstw jest ten, że ludobójstwo może się powtórzyć.

Konstanty Gebert jest psychologiem i dziennikarzem. Od początku związany był z „Gazetą Wyborczą” aż do rozstania w roku 2022. Towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas jego misji w byłej Jugosławii. Jest autorem kilkunastu książek, a także wykładowcą akademickim. ©℗

Tekst i fot. (aj)