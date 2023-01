Konkurs „Zabytek Zadbany – 2023”. Ostatni moment na zgłoszenia

We wtorek (31 stycznia) upływa termin zgłoszeń do konkursu „Zabytek Zadbany”. Ma on na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania obiektów. Do tegorocznej edycji został zgłoszony m.in. gmach Czerwonego Ratusza w Szczecinie.



– Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych – informuje Waldemar Witek, kierownik Pracowni Terenowej w Szczecinie, Oddział Terenowy w Poznaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. – Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.



Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach: A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); C. Adaptacja obiektów zabytkowych; D. Architektura i budownictwo drewniane; E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne); F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Właśnie do tej ostatniej kategorii dotyczącej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem, został zgłoszony przez Urząd Morski gmach Czerwonego Ratusza w Szczecinie.

Przypomnijmy, że w gronie ubiegłorocznych laureatów były dwa obiekty z województwa zachodniopomorskiego: wieża widokowa w Cedyni oraz lapidarium w Dołujach.

W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego nadzór nad konkursem sprawuje generalny konserwator zabytków, a za ich realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej informacji na stronie: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

(ek)