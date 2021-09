Konkurs Fotograficzny "Moje Wakacje"

Zapraszamy do głosowania na najlepsze wakacyjne kadry w ramach konkursu fotograficznego "Moje Wakacje". Zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności - będzie to 5 dniowy pobyt w Sandra Spa w Pogorzelicy!. Ale to nie koniec, bowiem głosujący również mają szansę zdobyć nagrody!

W konkursie SMS-owym biorą udział zdjęcia przesłane przez naszych Czytelników, którzy uwiecznili swój wakacyjny czy urlopowy czas spędzony w naszym województwie. Są oczywiście zdjęcia znad morza, jezior, lasów, ale też chwile spędzone w miastach, czyli cały kalejdoskop letnich wspomnień.

Co należy zrobić, aby zagłosować, a tym samym powalczyć o nagrodę również dla siebie? Wystarczy wybrać jedno - najlepsze zdaniem głosującego - zdjęcie z galerii poniżej. Następnie należy wysłać SMS o treści KURIER.WAKACJE.XX (w miejsce XX wpisać dwucyfrowy numer zdjęcia) na numer 7148. Koszt to 1,23 zł z VAT. Po wysłanej wiadomości otrzymają Państwo potwierdzenie.

Głosowanie trwa do 6 października do końca dnia. Wówczas poznamy nazwisko laureata nagrody publiczności. Nagrody czekają także na głosujących. Otrzyma je 10 osób, która poprawnie i najszybciej odpowiedzą na konkursowe pytanie, nadesłane drogą SMS-ową 7 października o godz. 12.00. Nagrodami będą unikalne kalendarze „Cały Szczecin w kwiatach” na 2022 rok.

Z kolei 8 października - w magazynowym wydaniu "Kuriera" - poznamy laureatów wybranych przez kapitułę konkursu. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby, których prace zostaną najlepiej ocenione przez redakcyjnych fotoreporterów. Autorzy najlepszych zdjęć mogą wygrać atrakcyjne nagrody: smartwatcha (pierwsze miejsce), głośnik bluetooth (drugie miejsce ) i bezprzewodowe słuchawki (trzecie miejsce)

Zapraszamy do wspólnej zabawy i głosowania!

